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Esra Erol'da 25 Şubat Salı 977. bölüm izle!

Esra Erol'da 25 Şubat Salı 977. bölüm izle!

25.02.2020 19:21

Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Mehmet - Gülten çifti, Atv'de canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programına çıkarak, kızları Nuray Türkkan'ın kocasına uyku ilacı verdikten sonra evdeki 83 bin lirayı da alarak ortadan kaybolduğunu iddia etti. İddiaların odağındaki Nuray Türkkan, 25 Şubat Esra Erol canlı yayınında neler anlattı? Hepsi ve daha fazlası için 25 Şubat Esra Erol'da programının 977. bölümünde...


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