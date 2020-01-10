Esra Erol'da canlı yayınında büyük kavuşma gerçekleşti. Esra Erol'da programının bugünkü (10 Ocak Cuma) bölümünde Cennet Hanım 3 aydır kayıp olduğundan göremediği kızı Mükerrem Demir'e canlı yayında kavuştu. Anne kızın canlı yayında buluştuğu anlar izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İşte aylardır birbirini göremeyen anne kızın kavuşma anı...
Canlı yayında anne kızın kavuşma anı gözyaşlarına boğdu! İşte duygu dolu anlar |Video - 10.01.202010.01.2020 18:46
- Canlı yayında anne kızın kavuşma anı gözyaşlarına boğdu! İşte duygu dolu anlar |Video - 10.01.2020
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