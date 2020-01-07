Esra Erol'da canlı yayınında koşu bandı olayı şoke etkisi yarattı! (6 Ocak 2020 Pazartesi) Boşanmak üzere olan çift... 07.01.2020 11:14

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da canlı yayınında koşu bandı olayı herkesi şoke etti! İddiaya göre 67 yaşındaki Kemal A.'nın kendisinden 30 yaş küçük eşi Hüsne A., evdeki paraları da alıp kayıplara karıştı. Esra Erol'un programına katılan Kemal A., 9 yıllık hayat arkadaşının 15 Kasım günü 19 bin 400 TL parasını, evin tapusunu da alarak evi terk ettiğini ve karısına ulaşıp boşanmak istediğini söyledi. 38 yaşındaki Hüsne A.'nın babası da yayına bağlanarak, kızının nerede olduğunu bilmediğini, hatta kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı. Başarılı sunucu Esra Erol, kayıp olduğu belirtilen Hüsne A.'ya ulaştı. Boşanmak üzere olan çiftin 'koşu bandı' meselesi gündem oldu.

Esra Erol'da programına katılan Kemal A. 9 yıllık eşinin 15 Kasım günü 19 bin 400 TL parasını, evin tapusunu da alarak evi terk ettiğini ve karısına ulaşıp boşanmak istediğini söyledi. 38 yaşındaki Hüsne A.'nın babası da yayına bağlanarak kızının nerede olduğunu bilmiyorum diyerek kayıp başvurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Esra Erol kayıp olan Hüsne A.'ya ulaştı. Canlı yayına katılan kadın, eşini görmek istemediğini ve sadece Esra Erol'a cevap vereceğini belirtti. Hüsne A. "Asla parayı bana vermedi, ben almadım. Yanından gittim çünkü beni zorla çalıştırmak istedi. Ev benim üzerime olduğu için Kemal sadece parasının peşinde" dedi.

Kemal A.'nın yeğeni canlı yayına bağlanarak söylediği, "Amcam ona hep iyi baktı, her istediğini yaptı hatta koşu bandı bile aldı" sözleri sosyal medyada yankılandı.

Aralarında 30 yaş fark olan Kemal-Hüsne A. çiftinin aralarındaki diyalog izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Sosyal medyada da 'koşu bandı' meselesi gündeme oturdu. Kemal A. ise sırf eşi kilo versin diye evine bunu yaptığını belirtirken çiftin arasındaki bu koşu bandı meselesi izleyenleri şaşırttı.