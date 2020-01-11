Esra Erol canlı yayınında şaşırtan olay! Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu.... 11.01.2020 22:07

Esra Erol'da programında şaşkınlık verici bir olay daha yaşandı. 67 yaşındaki Kemal Açıkgöz, kendisinden 30 yaş küçük eşinin kendisine ihanet edip başka birisiyle kaçtığını Esra Erol'da programında öğrendi. Kemal Açıkgöz, eşi Hüsne Açıkgöz'ün kasım ayından beri kaybolduğunu ve yanına ziynet eşyalarını da alarak evi terk ettiğini söyledi. İzleyenleri şoke eden olayın ardından Esra Erol'da ekibi, Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi Muhittin Özdemir ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu. Programda yaşanan flaş gelişmeler herkesi şoke ederken, tapu meselesi ise Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte Esra Erol'da programına damga vuran, tüm Türkiye'nin konuştuğu Kemal Açıkgöz ve Hüsne Açıkgöz olayının ayrıntıları...