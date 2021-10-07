Esra Erol’da Kübra'nın bebeğini kaçıran Barış, canlı yayında gözaltına alındı

Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına Barış Demir damga vurdu. 18 yaşındaki genç anne Kübra Didem Dönmez, dün yayınlanan bölümde 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in çocuğunun biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Kübra Didem Dönmez, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında Barış Demir ile yüzleşti. Programın ilerleyen dakikalarında ise Barış Demir gözaltına alındı.