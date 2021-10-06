Esra Erol, bebeği getirmesi için Barış'ı ikna etti!

Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına 18 yaşındaki genç anne Kübra Didem Dönmez damga vurdu. 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını iddia eden genç anne, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığını ifade eden genç anne, programda gözyaşı döktü. Öte yandan Barış Demir'in programa telefonla bağlanması üzerine tansiyon yükselirken Barış'ın annesinin ortaya attığı iddialar kafa karıştırdı.