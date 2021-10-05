Fatma gözyaşları içinde Esra Erol’un kapısını çaldı: Bana şiddet uyguladı

Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da programına Gülşah - Melahat - Fatma - Ahmet olayı damga vurmuştu. Esra Erol'da programına başvuran Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini iddia etmişti. Programa katılan Gülşeh, Ahmet'in kendisini kaçırdığını belirterek kendisine "Ben hapse gireceğim. Sen annenin evine dön' dediğini ve sonra evlendiğini söylemişti. Ayrıca Fatma ve Ahmet'le yaşadığını da itiraf etmişti. Gülşah kendi yolunu çizmek isterken Fatma ısrarla Ahmet'in yanında durmuş ve son bölümde annesi Melahat Hanım'a veda etmişti. Fatma günler sonra Esra Erol'da programına döndü ve pişmanlığını dile getirdi. Fatma'nın başından geçenler ise yürek burktu.