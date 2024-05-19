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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 17:59 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 18:19

Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI İZLE I GS FB maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti (VİDEO HABER)

Trendyol Süper Lig’de sezonun maçında Galatasaray, Rams Park’ta Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe mücadelesinde beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerin kazanması halinde ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözler yıldız isimlerde olacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’da son haftalarda form grafiği yükselen İcardi, Mertens, Ziyech gibi yıldızların performansı merak ediliyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte, mücadeleye ilişkin son bilgiler…

Şampiyonluk düğümü için haftalardır beklenen Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi bu hafta oynanacak. Kritik karşılaşma öncesinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe karşılaşmaların son bölümlerinde attığı gollerle sonuca gitmeyi seviyor. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonluk rekabette oynanan 22 maçta derbilerde gollerin büyük çoğunluğu yabancı oyunculardan geldi. Galatasaray, bu sezon Rams Park'ta oynanan 18 maçın tamamını kazanırke Fenerbahçe ise deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Derbide yıldız golcülerin yanı sıra kalecilerin performansı da belirleyici oluyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Derbi karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar…

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sezonun karşılaşmasında sarı-kırmızılılar beraberlik ve galibiyet durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin galip gelmesi durumunda ise puan farkı son hafa öncesinde 3'e inecek.

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

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SAHA KARIŞTI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım zemin kontrolü için sahaya çıktığı esnada sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerginlik diğer futbolcuların da araya girmesiyle büyüdü.

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