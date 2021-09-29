Esra Erol'da akıl almaz olay! Yaptırdığı dövme ihaneti ortaya çıkardı

Esra Erol'da ilginç olay! Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına Berişbek çiftinin yüzleşmesi damga vurdu. Programa başvuran Kübra Berişbek, eşi Ramazan Berişbek'in kendisine ihanet ettiğini belirtti. Eşinin Betül isimli bir kadınla ilişkisi olduğunu vurgulayan Kübra Hanım, "Betül isimli kişiyi bana çocuklarımızın bakıcısı diye tanıttı. Kübra'nın baş harfi olan K dövmesi vardı, bu dövmeyi B harfine çevirdi" ifadelerini kullandı. Eşiyle boşanmaya karar veren Kübra Hanım, dövmeyi gördükten sonra farklı bir karar aldığını açıkladı.