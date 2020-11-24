Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği başladı mı?

Zorunlu kış lastiği başladı mı? Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor sorusuna araç sahipleri yanıt arıyor. 2021 yılı için kış lastiği uygulaması devreye girecek. Aracı olan vatandaşların uyması gereken kurallar bulunuyor. Bunlardan birisi de kış lastiği kuralıdır. Kış lastiği kuralına uymayan araç sahiplerine para cezası verilecek. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. 1 Nisan 2021'de sona erecek uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan sürücülere 776 TL para cezası verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafiğin güvenli seyredebilmesi ve trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için lastik değişiminin büyük önem taşıdığını söyledi.Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastiğin geldiğini belirten Erkoç, kullanılan lastiklerin mevsime uygun olması gerektiğini bildirdi.

Erkoç, "Hava sıcaklıkları 7 dereceye ve altına indiğinde, artık kışlık lastikleri takmanın zamanı gelmiştir. Kışın meydana gelen trafik kazalarının sebebi çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasıdır. Çünkü yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açar." dedi.

Kış lastiği uygulamasının zorunluluğun ötesinde hayati önem taşıdığını vurgulayan Erkoç, "Sürücüler hem kendi güvenlikleri hem de diğer sürücülerin ve yolcuların güvenliği için bu kurala uyarak bir an önce lastik değişimini yapmalılar." diye konuştu. Sürücüleri, 1 Aralık'tan önce lastik değişimlerini yapmaları yönünde uyaran Erkoç, kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımının da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Erkoç, zorlu kış şartlarına hazır olmak gerektiğini, lastik değişiminin yanı sıra araç bakımının da büyük önem taşıdığını kaydetti.