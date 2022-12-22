Asgari ücretin ne zaman yatılacağı konusunda komisyonun uzlaşması ve karar alması beklenmektedir. Bu yüzden asgari ücret hakkında gelecek olan son karar ve netleşmiş olan bilgiler insanlara duyurulur. Şu ana kadar tahmin edilen duruma göre ise ilk asgari ücret zamlı olarak Şubat ayında yatabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor; ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor" değerlendirmesinde de bulundu.

Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 8.500 TL olduğunu açıkladı.

Asgari ücretin ne zaman yatılacağı konusunda komisyonun uzlaşması ve karar alması beklenmektedir. Bu yüzden asgari ücret hakkında gelecek olan son karar ve netleşmiş olan bilgiler insanlara duyurulur. Şu ana kadar tahmin edilen duruma göre ise ilk asgari ücret zamlı olarak Şubat ayında yatabilir.

Asgari Ücret Ne Kadar?

Son zamanlarda dikkat çeken ve merakla beklenen konulardan biri asgari ücret ne kadar? olmuştur. Son yapılan toplantı ve alınan karar göre verilmekte olan son rakam 9 olmuştur. Bugünkü asgari ücrete göre artmış görünen bu rakam konusunda kesin ve net şekilde bir şey söylenmesi beklenmektedir. İnsanların refah seviyesinin daha fala artırılması ve özellikle asgari ücretle çalışan kişilerin rahatlaması adına bu konu oldukça önem arz eder.

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Ülkede verilmekte olan ve düzenli aralıklarla enflasyona göre artış gösteren asgari ücret komisyon tarafından belirlenir. Ülkenin ve maddi açıdan şartların durumuna göre asgari ücrette artışlar gözlenir. Bu nedenle asgari ücret nasıl belirlenir? Konusunda komisyon kararı önemli olur. Oy çokluğu olması durumunda oy çokluğuna bakılarak tutara kara verilir. Aksi takdirde oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğuna bağlı kalınır.

Asgari Ücret Zammı Herkesi Etkileyecek!

Asgari ücret zammı hemen herkesi etkileyecek. Asgari ücretten yüksek kazananların maaşları şirketleri tarafından yeni asgari ücrete paralel olarak yeniden belirlenirken, brüt üzerinden maaş alanların vergileri azalacak. Ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak.

Yeni ücretle asgari ücretlilerin işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, rapor parası, doğum yapmışlarsa iş göremezlik ödeneği artacak. İşsizlik maaşında en yüksek tutar da yeni asgari ücretle yükselecek. Yeni ücret stajyerlerin, intörnlerin, muhtarların gelirine yansıyacak. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödeme de asgari ücret üzerinden hesaplandığı için artacak. Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık sigortası primleri yükselecek. Borçlanma için ödenecek en yüksek ve en yüksek tutarlar da değişecek. Ayrıca sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yükselecek.

Ayrıca yeni asgari ücret EYT'lileri de özellikle 2 boyutuyla yakından ilgilendiriyor. Birincisi borçlanma ve ihya tutarına yapacağı etki bakımından biri de tazminatlara yansıması bakımından. Eksik primini tamamlamak için başvurusunu yeni yıla bırakan EYT'liler yeni asgari ücret üzerinden ödeme yapacak. Emeklilik nedeniyle işten ayrılan EYT'lilerin tazminatı da etkilenecek. Asgari ücret üzerinden tazminat alacakların eline geçecek para artacak.

Asgari Ücret Zammı Maliyeti

Eğer net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 59 liraya ulaşacak. Bu durumda Ocak zammı yüzde 45.44'ü, bu yıl yapılan toplam zam (Ocak ayındaki 4 bin 253 lira 40 kuruşluk net ücrete göre) yüzde 88'i bulacak.

Asgari ücretin net 8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olması durumunda işverene maliyeti 11 bin 404 liraya çıkarken, Ocak zammı yüzde 50, toplam zam yüzde 93.96 olarak gerçekleşmiş olacak.



Net 8 bin 500 liraya (brüt 10 bin lira) çıkacak bir asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya ulaşacak. Bu rakam da net asgari ücrette Ocak'ta yüzde 54.54, bu yıl ise yüzde yüzde 99.84 artış anlamına geliyor.

Asgari ücretin 8 bin 750 liraya çıkarılması durumunda brüt 10 bin 294 lira olup, maliyeti de 12 bin 96 liraya yükselecek. Bu durumda Ocak artışı yüzde 59.08'i, toplam zam da yüzde 105.71'i bulacak.

Türk-İş'in talep ettiği net 9 bin lira asgari ücret hayata geçerse brüt asgari ücret 10 bin 588 lirayı, işverene maliyeti de 12 bin 440 lirayı bulacak. Asgari ücrete bu durumda yüzde 63.63 zam yapılmış olacak. Bu yılki toplam zam da yüzde 111,60'a ulaşacak.