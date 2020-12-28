Yerli otomobilde tarihi adım: Türkiye batarya üreten altıncı ülke oldu

Türkiye’nin yerli otomobilleri ilk kez Aralık 2019’da tanıtıldı. Geçen bir yılda üretim tesisi inşaatına başlandı, tasarımlar tescil edildi. Batarya üretimi gibi konularda önemli mesafe alındı. Batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis, iş ortağı olarak seçildi. Binek araçlar için batarya üretecek dünyada altıncı ülke konumuna gelindi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilleri tanıttığı toplantının üzerinden tam bir yıl geçti. 27 Aralık 2019'da "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda C-SUV ve C-Sedan modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşılmıştı.







TOGG, sosyal medya hesabından yıldönümünden bugüne neler yapıldığını anlatan bir video paylaştı. Geçen bir yılda üretim tesisi inşaatına başlanması, tasarımların tescili ve araçların bataryalarının üretimi gibi kritik konularda önemli mesafe alındığı görüldü. Lansman sonrasında geçen bir yıl içinde yapılanlar ise şöyle:



- Batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis, iş ortağı olarak seçildi. Binek araçlar için batarya üretecek dünyada altıncı ülke konumuna gelindi.

- Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı. Enerji depolamada ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı. Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi konusunda yol haritası oluşturuldu.

- Doğuştan elektrikli platformun teknik özellikler ve donanım listesi tamamlandı. Elektrik mimarisi, batarya ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı.

- Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı. Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu.









32 ÜLKEDE TESCİLLENDİ

- Yerli otomobillerin tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı. İç-dış renk kombinasyonları, desen ve malzemeler seçildi. C-SUV modeli için aralarında Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, Japonya olmak üzere 32 ülkede tasarım tescili alındı. TOGG Bilişim Vadisi Ofisi'nde Tasarım Stüdyosu kurulmaya başlandı.







YERLİLİK 3 YILDA YÜZDE 68'E ÇIKACAK

Başlangıçta yerlilik oranının yüzde 51 olacağını söyleyen Karakaş, bu oranın üç yıl içinde yüzde 68'e ulaşacağını ifade etti. Karakaş, Türkiye'de yıllardır üretim yapan fabrikalarda yerlilik oranının yüzde 20 ile yüzde 63 seviyesinde olduğunu kaydetti.



TEDARİKÇİLERİN YÜZDE 75'I YERLİ

C-SUV modeli için tedarik seçimleri tamamlandı. Yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi. Tedarikçi havuzuna start-up firmaların katılımı teşvik edildi. Yüzde 85'i yerli olmak üzere 200 start-up değerlendirilip görüşüldü. 50 start-up ile gizlilik sözleşmesi imzalandı.









ÇALIŞAN SAYISI İKİYE KATLANDI

Pandemi döneminde toplam çalışan sayısı ikiye katlandı. 113 olan çalışan sayısı 280'e ulaştı. 86 kişi olan mühendis sayısı 220'ye çıktı. 17 kişiye ulaşan tersine beyin göçü ile küresel yetkinlik ve tecrübe ülkeye geri kazandırıldı.





FİYATTA SUV ARAÇLARLA KAPIŞACAK

TOGG tanıtım toplantısının yıldönümünde konuşan CEO Gürcan Karakaş, 2022 üretimine başlanacak elektrikli SUV aracın fiyatı konusunda şunları söyledi: "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım."









ARAÇTA PANDEMİ İÇİN ÖZELLİKLER VAR

İşbirliği yaptıkları start-uplar arasında sağlık teknolojileri konusunda faaliyet gösterenler olduğunu söyleyen Karakaş, pandemi sürecinde araca yeni özellikler ekleyecekleri mesajı verdi. Karakaş, üzerinde çalıştıkları bazı fonksiyonlar olduğunu açıkladı.



FABRİKA İNŞAATI BAŞLADI

Bursa Gemlik'te 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek fabrikanın temeli, planlara uygun olarak 18 Temmuz 2020'de atıldı. Zemin güçlendirme için 24 bin adet kolon çakıldı. Kolonlar uç uca eklendiğinde İstanbul'dan Ankara'ya kadar ulaşabiliyor. Enerji, boya, gövde binalarının zemin güçlendirilmesi tamamlandı. Boyahane için makine teçhizat alımına başlandı.









LANSMANDAN ÖNCE ÖN SİPARİŞLE SATILACAK

Ön sipariş için ise henüz erken olduğunun altını çizen Karakaş, "Ön siparişe çıkmanın doğru zamanı seri imalattan araçlar çıktıktan sonra pazara lansmanından belli bir süre önce olur. Ön sipariş belki dört ay önce olur, altı ay önce olur, sekiz ay önce olur ama iki sene önce olmaz" dedi.



SOSYAL MEDYADA 750 BİN TAKİPÇİSİ VAR

TOGG'un sosyal medya hesaplarının takipçileri artıyor. TOGG'u Linkedin'de 240 bin, Twitter'da 390 bin, Instagramda 120 bin takipçi izliyor.

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