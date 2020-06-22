Yerli oto 2022’de yollarda: 110 bin kişiye istihdam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili, "Tabii ki bir avantajı olacak ama dünya ile rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzere de arkadaşlarımız çalışıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili, "Tabii ki bir avantajı olacak ama dünya ile rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzere de arkadaşlarımız çalışıyor. Ama bugünden şöyle olacak, böyle olacak demek doğru olmaz" dedi. Covid- 19 süreci nedeniyle birkaç haftalık oynamalar olabileceğini ancak çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini söyleyen Varank, yakın zamanda fabrikanın temelinin atılacağını kaydetti. Türkiye'nin Otomobili'nin 2022'nin sonunda yollarda olacağını dile getiren Varank, Brezilya'ya 2 binden fazla solunum cihazı ihraç edildiğini, ülkedeki yetkililerin Türkiye'den gönderilen ürünleri vatandaşlarına gösterdiğini aktardı.
110 BİN YENİ İSTİHDAM
Türkiye'nin son 2 çeyrekte güçlü bir ivme yakalayacağına inandığını vurgulayan Varank, "Yılın ilk 5 ayında 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenlemişiz, bunlar hayata geçerse 110 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını öngörüyoruz" dedi.