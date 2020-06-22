Yerli oto 2022’de yollarda: 110 bin kişiye istihdam

22.06.2020 09:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin fiyatıyla ilgili, "Tabii ki bir avantajı olacak ama dünya ile rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzere de arkadaşlarımız çalışıyor.