SSK emeklisine en az 2219 TL | Temmuz 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

22.06.2020 10:57

Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Beklenti anketine göre zam yüzde 5.09 olacak. En düşük maaş; 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 219, esnaf emeklilerinde bin 874 liraya çıkacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



