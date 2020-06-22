SSK emeklisine en az 2219 TL | Temmuz 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Beklenti anketine göre zam yüzde 5.09 olacak. En düşük maaş; 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 219, esnaf emeklilerinde bin 874 liraya çıkacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Emeklilerin gözü, kulağı Temmuz zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. Bunun 5 aylık bölümünün verisi belli oldu.
Ocak- Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 4.57 oldu. Haziran enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.
YENİ MAAŞLAR
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketine göre, Haziran enflasyonu yüzde 0.50 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon, yani emeklilerin zam oranı yüzde 5.09'a ulaşacak. Buna göre; ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya ulaşacak.
En yüksek aylık da ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak. Emekliler, kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek, artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını da ay içerisinde tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen tarihlerde alacak.