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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024, 23:08 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024, 23:08

Yeni vergi paketinde neler var?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi reform paketi TBMM’ye sunulacak. Söz konusu pakette sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. Vergi reform paketinde, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını amaçlayan düzenlemeler yer alıyor. Öte yandan yap-işlet-devret modeli ile kamu-özel iş birliği kapsamında elde edilen kazançlardan da vergi alınacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Şimşek, "Yüce meclisimizde yakında görüşülmesi beklenen pakette yer alan doğrudan vergilerin payını artırmaya yönelik düzenlemelerle vergide adaleti güçlendireceğiz" dedi. İşte detaylar...

Yeni vergi reformu paketinde neler var? Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi! Yap-işlet-devret modeline yüzde 30’luk vergi
Yeni vergi reformu paketinde neler var? Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi! Yap-işlet-devret modeline yüzde 30'luk vergi

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