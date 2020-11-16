Yatırımcıya Erdoğan güvencesi! Yatırımcıya sıfıra yakın maliyetle yatırım imkânı...

Yatırımların önünü açacak süper teşvikler devreye bir bir giriyor. Yatırımcıya sıfıra yakın maliyetle yatırım imkânı gibi birçok önemli adım hayata geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'ye bugün yatırım yapanlar, yarın en çok kârlı çıkanlar olacaktır" çağrısı yaparken, yeni sistem de gelecek sermayenin güvencesi olacak. Yerli ve yabancı yatırımcıyı yasal olarak güvenceye alan, fon akışını kolaylaştıran destek paketindeki bazı başlıklar...