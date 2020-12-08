Vatandaşa 2135 lira aylık ödeme müjdesi! Başvurular nereye ve nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

Devlet muhtaç durumda olan, gelir desteği ve sosyal güvencesi olmayan 65 yaş ve üzerindekilere yaklaşık olarak 2135 TL veriyor. Emekli olmayan vatandaş için maddi sıkıntılar sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Bu süreçte hükümet tarafından yardıma ihtiyacı bulunan kişilere verilen sosyal destek ödemeleri devam ediyor. 2135 liralık ödemeden pek çok kişinin haberi yok ancak gerekli şartların sağlanması halinde bu ödeme her ay düzenli bir şekilde alınabiliyor. Öte yandan %50 ve üzerinde engele sahip olan yaşlı vatandaşlar için evde bakım yardımı kapsamında aylık 1.460,71 TL ödeme verilmektedir. Hane içinde yaşayan kişi başına düşen gelirin 1.402 TL'den az olması durumunda evde bakım desteği vasilere ödenir.

Emekli olmayan, engeli olan ve 65 yaş üzerinde olan vatandaşlar için pek çok kişinin bilmediği iki ödeme sonucunda aylık 2135 lira ödeme almak mümkün. Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak; sosyal güvenlik sistemi yardıma muhtaç ve yaşlılara yaptığı yardımlarla destek sağlıyor. Bu yardımlar arasında en az bilinen 65 yaş aylığı… Sosyal güvencesi olmayan veya alma imkanı bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara devlet yaşlılık maaşı veriyor. Bu maaş sayesinde yaşlılar, devletten 2135 TL yardım alabiliyor. Peki 65 yaş aylığından kimler yararlanabilir? 65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır?

YAŞLILIK AYLIĞININ YANI SIRA EVDE BAKIM DESTEĞİ ÖDEMESİ DE VAR!

Yüzde 50 ve üzerinde engele sahip olan vatandaşların evde bakımlarının gerçekleştirilmesi için aylık bazı ödemeler yapılır. Bu ödeme miktarı ise 1.460,71 lira olarak belirlendi. Bu destekten faydalanmak için hane içinde yaşayan kişi sayısının 1.402 liradan az gelire sahip olmaları gerekmektedir. Bu ödemeyi almak için de 65 yaşını doldurmuş olmak ve herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak gerekmektedir.

Böylece pek çok kişi tarafından bilinmeyen ve bu sebeple faydalanılamayan iki ödemenin toplamında devletten sürekli olarak 2135 lira alınabilir.

Yaşlılık Aylığı Şartları Nelerdir?

Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi halinde 65 yaş maaşı hemen kesiliyor. Aynı zamanda nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamaz. 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde dar olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için belirlen şartlarına uygun olması gerekir. SGK ve ilgili bakanlıklar tarafından yaşlılık aylığının şatları belirlenmiştir:

Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) (4A,4B,4C)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması

65 yaşını doldurmuş olmak

Yaşlılık Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşlılık maaşı şartlarını yerine getiren vatandaşlar, ikamet adresinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuru sırasında kişilerin yanında yalnızca T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimliğin bulunması yeterlidir. Eğer başvuru bizzat değil de; bir vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararının başvuru evraklarına yerleştirilmesi şarttır. Kaymakamlıkta doldurulan "Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu" mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara teslim edilir. İlgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla başta gelir tespiti olmak üzere, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kişiye aylık bağlanabilir.

Yaşlılık Aylığı Ne Kadar Oldu?

65 yaş ve üstü yoksulluk sınırının altında bulunan kişilere bağlanan aylık 637 TL'den 672 TL'ye çıkarıldı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık almaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor. Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelir testinde, daha önceki yıllarda beraber yaşadıkları çocuklarının ya da torunlarının gelir düzeyleri dikkate alınıyordu. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte; artık kişinin ve eşinin gelir düzeyine bakılıyor. Kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirlerinin net asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda kişilere aylık bağlanabiliyor

Yaşlılık Aylığına Ek Olarak Evde Bakım Ücreti Veriliyor

Devlet, yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için 65 yaş ayığının yanında evde bakım desteği de sağlıyor. Evde bakım desteği ise; yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu bulunan vatandaşları kapsayarak aylık 1.460,71 TL olarak belirlendi. Evde bakım desteği yaşlının kendisine değil; ona bakana ya da varis olarak seçilen kişiye bağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.402 TL'den az olması gerekiyor.

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Kimler yararlanabilir?

İlk koşul 65 yaşı doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerek.

Nereye başvuru yapılmalı?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılmalı. Başvuruların şahsen ve yazılı olarak yapılması gerekiyor.

Başvuru kaç günde sonuçlanır?

65 yaş aylığı için başvuru yapılan tarihten itibaren bir ay içerisinde işlemlerin sonuçlanması gerekiyor. Yani 65 yaş aylığının bağlanması için uzun zaman beklenmiyor.

Emekliler alabilir mi?

Hayır. 65 yaş aylığı için emekli aylığı, malullük aylığı, yetim aylığı, dul aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alınmıyor olması şartları var.

Gelir 701 TL'yi geçmemeli

Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır?

Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1218 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.

Ödemeler hangi tarihte yapılır?

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5'inde, 1-6 arası olanlar 6'sında, 2-7 arasında olanlar 7'sinde, 3-8 olanlar 8'inde ve 4-9 arası olanlar 9'unda ödeme alır.

Adres değişirse aylık kesilir mi?

Evet. Ama 1 yıl içerisinde başvuruda bulunulması ve yeni adresini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bildirmesi gerekiyor. değerlendirme sonucu aylık alma şartları devam ediyorsa kesilen aylık tekrar bağlanır.

Engellilere de yardım yapılıyor mu?

Evet. 2022 aylığı kapsamında engelliye de ödeme var. Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az yüzde 40 olmalı. 65 yaşından büyük olanlarda ise en az yüzde 70 engelli olma şartı var.