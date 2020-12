Emekliye 2.946 TL Memura 3.893 TL Oran en az yüzde 10! Kim ne kadar alacak?

Ocak ayına az bir süre kala emekli ve memura yapılacak olan zamlar oldukça önem kazandı. Bu anlamda zamların yanı sıra ek ödemelerde merak ediliyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, ücretin yüzde 4'ü oranında oluyor. Ücret çoğaldıkça, ek ödeme meblağı da yükseliyor. Emekliler, yeni oranın yüzde 10 olmasını bekliyor. Öte yandan memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem heyeti kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran çoğalabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Peki kim ne kadar alacak? Emekli ek ödemeleri kaç TL olacak?

Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme alan emekliler, artış bekliyor. Emekliler, 'Oran yüzde 10 olsun' derken; bu talep hayata geçerse gelirlerde 382 liraya varan artış yaşanacak. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.

ORAN GÜNCELLENSİN İSTEDİĞİ

Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.

6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.

EK ÖDEME YÜZDE 8 VEYA 10 OLURSA EMEKLİYE EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?





EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?

EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI

5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.

5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;

– Emekli Sandığı(4/c),

– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),

– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.

Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;

– 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,

– 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,

– 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,

– 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu,

– 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 23.04.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 11.10.1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,

– 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,

– 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp malûllüğü zammı ve tazminatlar dahil aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmakta olan;

a) Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım,

b) Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım,

c) Şartlı eğitim ve sağlık yardımı,

d) Okul öncesi eğitime katılan öğrencilere sağlanan yardımlar,

e) Şartlı çocuk sağlık yardımı,

f) Şartlı gebelik yardımı,

g) Şartlı doğum takip ödemesi,

h) Şartlı lohusalık takip ödemesi gibi Hazine tarafından destekli sosyal yardım ödemeleri ek ödeme kapsamına alınmamıştır.

EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?

2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.

Emekliye 2.946 TL Memura 3.893 TL | En düşük emekli ve memur aylığı ne kadar olacak?

Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.



Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 11.76'lık 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.68 enflasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkabilecek.



NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 4.68'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 893, memur emeklisi maaşı da 2 bin 946 liraya ulaşacak.



529 TL AİLE YARDIMI

Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 4.68 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 367,52 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, 529,2 liraya yükselecek.

ERKEN EMEKLİ OL AZ PARA ÖDE

Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilik için işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Yasalarımız bazı durumlar için erken emeklilik imkanları sunuyor. Bunların başında da doğum ve askerlik borçlanması geliyor.



ACELE EDEN KAZANIYOR

Bu ayın sonunda açıklanacak 2021 yılı asgari ücreti ile birlikte doğum ve askerlik borçlanmasında taban ve tavan tutarlar artacak. Bu nedenle bu ay borçlanma yapanlar daha az ödemeyle erken emeklilik imkanını yakalayacak. Şu anki asgari ücrete göre 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 22 bin 602 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 16 bin 951 lira veriyor.



NASIL DEĞİŞECEK?

Asgari ücret yüzde 15 zamlansa, kadınlar için 3 bin 390, erkeklerde 2 bin 542 lira fark oluşacak. 2 yıllık doğum borçlanması 25 bin 992 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 19 bin 494 liraya yükselecek. Tavandan ödeyenler için ise bu rakamlar 7.5 kat daha da artacağı için, kazanç da katlanacak.



1 YILLIK AVANTAJ

Erkeklerin borçlandıkları askerlik süreleri onlara hem gün kazandırıyor hem de işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olma imkanı tanıyor.



ANNEYE 6 YIL

Kadınlar için annelik erken emeklilik imkanı sunuyor. Sigorta olunduktan sonra doğan 3 çocuk için borçlanma yapılarak 2160 gün yani 6 yıl kazanılıyor. Doğum borçlanması işe giriş tarihini öne çekmiyor ancak prim tamamlamaya fırsat sunuyor. Ne kadar eksik prim varsa o kadar borçlanma yapılabiliyor



ARALIK FIRSATI KAÇMASIN



ÖDEME KAÇMASIN

18 ay askerlik borçlanması: 16.951,68 TL

Yeni asgari ücrete göre (Tahmini): 19.494,43 TL

Aradaki fark: 2.542,75 TL

24 ay 1 çocuk borçlanması: 22.602,24 TL

Yeni asgari ücrete göre (Tahmini): 25.992,58 TL

Aradaki fark: 3.390,34 TL