Uzman isimden altın yatırımcılarına kritik uyarı! Altın alırken bunlara dikkat!

22.06.2020 12:20

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın her geçen gün artmaya devam ediyor. Şu saatlerde gram altın 385 liradan işlem görürken çeyrek altın 632 liradan satılıyor. Merkez Bankası’nın PKK toplantısı öncesinde kritik açıklamalarda bulunan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, altın alırken nelere dikkat etmeli? Altın fiyatları yükselecek mi? Sorularına cevap verdi.

İç piyasalarda gündem Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceğini PPK toplantısı. Ekonomistler bu toplantıda faiz indirimi karar çıkacağı beklentisini ifade etti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de yeni haftada döviz, borsa ve altın piyasalarında seyri değerlendirirken altın yatırımcısının sorduğu "altın alırken nelere dikkat edilmeli" sorusunu cevaplarken, yatırımcılar için kritik tavsiyelerde bulundu. Uzman isimden değerlendirmeler haberin detayında...

PİYASALARDA BEKLENTİ 25 BAZ PUAN İNDİRİM OLACAĞI YÖNÜNDE"

A Haber'de yayınında güne başlarken döviz, borsa ve altın piyasalarını değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu hafta gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısına dikkat çekerek, "Piyasalarda beklenti 25 baz puan indirim olması yönünde" dedi.

"SWAP ANLAŞMALARI DOLARI ZAYIFLATIYOR"

Cuma günü gerçekleşen Türkiye şirketlerinin yuan ile yaptığı swap anlaşması ile Dolar/TL üzerindeki baskının azaldığını ifade eden Erdem, doların dar bantta sıkıştığını bildirdi. Euro'da dolar karşında bir zayıflamaya dikkat çeken Erdem, Borsa İstanbul için ise 30 milyar lira ile işlem hacmi rekoru kırıldığını vurguladı.

"BORSAYA GİRİŞ SÜRÜYOR"

Borsaya girişin sürdüğünü belirten Erdem, son yükselişte bankacılık sektörünün de katkısı olduğuna işaret etti. Yükselişin hacimle birlikte olmasının olumlu olduğunu ifade eden Erdem, yabancı-yerli oranının dengelenmesiyle yurt dışındaki olayların Borsa İstanbul'u eskisi gibi çok fazla etkilemediğinin altını çizdi.

"ALTINDA BİR YÜKSELİŞ VAR"

Altında bir yükseliş olduğunu söyleyen uzman isim, "Özellikle ABD'de ikinci dalga beklentisinin kuvvetlenmesinin bir güvenli liman talebini artırdı" diyen Erdem, "yurt içinde ise düğünlere izin verilmesi talebi artırdı" dedi.

ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

"Altını yatırım amaçlı alıyorsak bilezik gibi çeyrek altın gibi kolye gibi emtiaları tercih etmemeli" diyen Erdem, bu fiziki alımlarda işçilikten dolayı alış ve satış arasında fark olduğunun altını çizdi. Erdem, yatırım amaçlı alımlarda bankalardan gram altın şeklinde alımların olmasının daha kazançlı olacağını vurguladı.