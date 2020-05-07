Çalışana ve çalışmayana 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL! Ödemeler başladı ve milyonlarca kişi parasını aldı! İşte başvuru sayfaları

07.05.2020 00:57

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üç kamu bankası tarafından bireysel ihtiyaç destek kredisi kampanyası başlatıldı. Bu kredi kampanyasına milyonlarca vatandaş başvururken sonuçlar açıklanmaya başlandı ve başvuru sonuçlarına göre bankalar tarafından paralar hesaplara yatırıldı. 5 bin, 7.500 ve 10 bin TL'lik kredi kampanyasına başvuru yapmayanlar ise başvuru şartlarını ve ne şartlarda ödeme yapıldığını merak ediyor. İşte bireysel ihtiyaç kredisine dair bilinmesi gerekenler...

Koronavirüs pandemisine dair ekonomik tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu zor dönemde ekonomik fırsatlar devreye alınırken kamu bankaları bireysel ihtiyaç destek kredi kampanyası başlatarak 0,49 faiz oranıyla 6 ay ödemesiz kredi imkanı sundu. Başvurular değerlendirilip ödemeler başvuru yapan kişilerin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise bireysel ihtiyaç destek kredisi hakkında bilgi edinmek istiyor. Bilinmesi gereken tüm detayları haberimizin içerisinde sizler için derledik.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. İşte başvuru linkleri

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuruları sonuçlanmaya başladı. Üç kamu bankası kredi başvuru sonuçlarıyla ilgili başvuru yapan kişilere SMS yoluyla bilgi veriyor. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor. Kredi için başvuru yapanlar için müşteri hizmetlerinden kredi başvurusundaki son durum hakkında bilgi veriliyor.

Aynı zamanda mobil uygulama ya da internet şubesi üzerinden son durumu görüntüleyebiliyorsunuz.

ÖDEME NASIL OLACAK?

10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

NASIL ÖDENECEK?

"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

BAŞVURULAR, 1 NİSAN'DAN İTİBAREN KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI

Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU