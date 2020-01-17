TYP nedir, katılım şartları nelerdir? İŞKUR TYP güncel personel alım ilanları ve kadrolar açıklandı! 17.01.2020 10:11

İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. TYP kapsamında mezuniyet şartı olmadan ve sınavsız personel alımı yapılacak. İŞKUR tarafından yapılacak personel alımında adaylar farklı kurumlar bünyesinde istihdam edilecek. İşte beklenen ilan tarihi ve şartları takvim.com.tr'de. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

2020 İŞKUR güncel personel alım ilanları vatandaşlar tarafından oldukça yakından araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden TYP personel alımları yapılacak. 81 şehirde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla bakım-onarım ve çevre temizliği alanlarında istihdamı sağlanacak. İŞKUR TYP personel alımı ilanlarının Şubat ayında yayımlanması bekleniyor. On binden fazla personel alımı için yayımlanacak ilanlar takvim.com.tr'de

TYP İŞKUR İLANLARI NE ZAMAN GELECEK?

İŞKUR TYP personel alımı ilanlarının Şubat ayında yayımlanması bekleniyor. On binden fazla personel alımı için yayımlanacak ilanlar takvim.com.tr'de

TÜM ŞEHİRLERE YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 2019 yılı sonunda yapılan personel alımının ardından diğer kamu kurumlarına, bakanlıklara, belediyelere, valiliklere, il özel idarelerine, PTT'lere, hastanelere, sağlık kuruluşlarına, aile bakanlığı il müdürlüklerine, Adliyelere, Müftülüklere, bakanlıkların il müdürlükleri bünyesine TYP personeli alımı yapılacak. Alımlar tüm şehirlerde yapılacak

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TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

İŞKUR 2020 YILI PERSONEL İLANLARI

İŞKUR TYP İLANLARI NELERDİR?

İŞKUR TYP yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından yani aşağıdaki linke tıklayarak "Uygulama alanı" kısmından alım yapılacak alanı yazıp işaretleyerek ilanları görebilir.

Tokat Merkez - MEB bakım onarım ve temizlik

Hakkari Merkez - Çevre temizliği

Hakkari Yüksekova - Çevre temizliği

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir. Noter kurası yöntemi, Liste yöntemi, Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi. İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır;

Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz. 2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TYP'DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz. Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.