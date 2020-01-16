Kredi faizlerinde indirim fırsatı devam ediyor! TEB, Garanti, Ziraat, QNB Finansbank faiz oranı kaç oldu? 16.01.2020 18:04

Kredi faizlerinde indirim fırsatı devam ediyor. Kredi çekmeyi düşünen binlerce vatandaş konut, taşıt ve ihtiyaç faiz oranlarındaki güncel durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Birçok bankanın kredi faizlerinde indirime gitmesiyle birlikte vatandaşların araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. İndirim açıklamaları yakından takip edilirken bir banka daha müjdeli haberi milyonlarca vatandaşla paylaştı. Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0,79'a indirdi. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

Sıfır konut için 0.79

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.31

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.56

Konut kredisi: 1.09

Taşıt kredisi: 1.24

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 0.99

Standart konut kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.45

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.45

Konut kredisi: 0.99

Taşıt kredisi: 1.08

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.09

Konut kredisi: 1.02

Taşıt kredisi: 1.19

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.05

Konut kredisi: 0.99

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.09

Taşıt kredisi: 1.06

Ev kredisi: 0.99