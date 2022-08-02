Türkiye'yi faiz-kur-enflasyon sarmalına hapseden döviz stokçuları kim? Hangi şirketler TL ile kredi çekip dolar alıyor?

Son dakika haberi! BDDK'nın Haziran ayında aldığı, TL kredi kullanımı için döviz varlıklarına sınır getiren kararın gerekçesini açıklamış bazı şirketlerin döviz fazlaları bulunmasına rağmen, TL kredi çekerek dolar aldığı ortaya çıkmıştı. Son altı ayda şirketler ve şahıslar 50 milyar dolar değerinde döviz aldı bildirilirken bankalarda 240 milyar dolarlık döviz var. Bunun 148 milyar doları ‘paradan para kazanmak’ için stoklanmış durumda. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye serbest piyasa ama hem bu kullanılan paralarla döviz alacağız hem de gidip ucuz kredi alacağız. Alamadığımız zaman da şikayet edeceğiz. Bu olmaz, bu haksızlık. Bunların hepsinin listesi var bende." demişti. Peki, Türkiye'yi faiz-kur-enflasyon sarmalına hapseden bu sistemde ekonomini temeline dinamit koyan şirketlerler kimler?