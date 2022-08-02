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TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvuru tarihi ne zaman?

TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ başvuru tarihi ne zaman?
02.08.2022 13:38

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Son dakika haberi! 2022 kira zam oranları herkesin arama motorlarında en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını duyurdu ve "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise kirada da konut fiyatlarında da gerileme olacağını belirterek, "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız." dedi. Kurum, sosyal konut projesinin detaylarının eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacağını söyledi. TOKİ başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

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