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Türkiye ve AB arasında kritik zirve! Bakan Şimşek duyurdu: ’’Bir sonraki toplantı Türkiye’de olacak!’’
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Türkiye ve AB arasında kritik zirve! Bakan Şimşek duyurdu: ''Bir sonraki toplantı Türkiye'de olacak!''

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 09:12

Türkiye, tek haneli enflasyon hedefi doğrultusunda ilerlerken, AB ile 6 yıl sonra ilk kez Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısı düzenlenecek. 3 Nisan’da Brüksel’de gerçekleşecek görüşmede, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi ele alınacak.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısı, 6 yıl aradan sonra yarın Brüksel'de düzenlenecek.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Sosyal medya)

6 YIL SONRA YENİDEN
Sosyal medyadan paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor. Diyalog her iki tarafın da menfaatine olup Avrupa Birliği'nde ekonomik bütünleşme, Türkiye'nin güçlü entegrasyonu ile daha iyi sağlanacaktır. Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye ile AB arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi amacıyla 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde HLED mekanizmasının kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda bugüne 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirildi. Birinci ve üçüncü toplantılara Türkiye, ikinci toplantıya da Belçika ev sahipliği yaptı.

Türkiye-AB ilişkileri (AA)

ARALIK 2024'TE DİYALOĞUN CANLANDIRILMASI KARARLAŞTIRILDI
Son olarak Aralık 2024'te AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması kararlaştırıldı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de onaylanarak resmi zemine taşındı.

Bu çerçevede, yeni dönemin ilk toplantısı 3 Nisan'da Brüksel'de düzenlenecek.

Açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yapacak.

Toplantı, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ivmelenmesi ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi açısından önem taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

FİNANS DEVLERİ DE KATILACAK
Toplantı, iki ana bölümden oluşacak. Birinci bölümde, bakanlar düzeyinde Türkiye ve AB'nin makroekonomik görünümleri, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar masaya yatırılacak. Bu oturumlara Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık edecek.

İkinci bölümde de Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcileri, bakanlar ve komiserlerle bir araya gelerek ortak yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek.

Toplantılara Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katılacak.

Bakan Şimşek, toplantılar kapsamında Dombrovskis ve Kos ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ilişkilerin geleceği ve olası işbirliği alanları ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (AA)

"AB İLE DAHA GÜÇLÜ VE ÇOK BOYUTLU İŞBİRLİKLERİNE HAZIRIZ"
Bakan Şimşek de toplantıların 6 yıl aradan sonra yeniden başlamasını, Türkiye-AB ilişkilerinin canlanması adına çok değerli bir adım olarak gördüğünü belirterek, "2016 yılında düzenlenen ilk toplantıya da eş başkanlık yapmış biri olarak, bu platformun yeniden hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum." dedi.

TÜRKİYE BİRLİĞİN 5'İNCİ BÜYÜK ORTAĞI
AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Şimşek, ülke ihracatının yaklaşık yüzde 42'sinin AB ülkelerine yapıldığını, Türkiye'nin Birliğin en büyük 5'inci ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AA)

Şimşek, küresel ticarette artan korumacı eğilimler ile e-ticaret, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarındaki gelişmelerin, güncellenmiş bir ticaret çerçevesini zorunlu kıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliğinin kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi, iş insanları ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanması ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi, Türkiye-AB işbirliği açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Savunmadan enerjiye, tarımdan imalat sanayisine uzanan geniş bir alanda sahip olduğumuz yetkinlik ve kabiliyetlerle AB ile daha güçlü ve çok boyutlu işbirliklerine hazırız."

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