Türkiye GDO’suz pamukta öne çıkacak

23.06.2020 10:05

Tarım ve Orman Bakanlığı, COVID-19 salgınının Türkiye’yi pamukta öne çıkaracağını açıkladı. Hazırlanan “Ürün Masaları Haziran Ayı Bülteni”nde, Türkiye’nin dünyada GDO’suz pamuk üreten üç ülkeden biri ve en büyüğü olduğu belirtilerek, GDO’suz Türk pamuğunun, salgın koşullarında fırsatların faydaya dönüşmesinde etkin rol oynayacağını bildirildi.