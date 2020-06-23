Borsa İstanbul devleri geride bıraktı! Türk borsası, 2020’de artıya geçen 3 borsadan biri

23.06.2020 10:01

Koronavirüs, yıl başından bu yana küresel ekonomileri derinden sarsmış duruma. Dünyadan pozitif ayrışan Borsa İstanbul ise 2020’deki kayıplarının tamamını geri aldı. Yerli yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Türk borsası, 2020’de artıya geçen 3 borsadan biri olmayı başardı. Türk borsasının dışında dünyada artış gösteren diğer borsalar ise Nasdaq ve Japon Nikkei Endeksi... Nasdaq'taki artış yılbaşından bu yana yüzde 10.8 oldu. Japon Nikkei 225 TOPIX Endeksi de Borsa İstanbul gibi yılbaşından bu yana tüm kaybını geri aldı. Kuveyt, Danimarka, Estonya gibi görece küçük borsalara bakınca da 16 endeksin yılbaşından bu yana pozitif durumda.