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Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü! Büyüme rakamları ne anlama geliyor? Uzman isimler değerlendirdi

Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü! Büyüme rakamları ne anlama geliyor? Uzman isimler değerlendirdi
30.11.2021 10:57
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Son dakika haberine göre TÜİK, 2021 yılı 3. çeyrek dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri ile ekim ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Büyüme rakamlarını değerlendiren A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını belirtti. Doğaner, "Çin'de yüzde 4.9'luk büyüme oldu 3. çeyrekte, ABD'de de yüzde 4.9. İtalya'da 3.8, Fransa'da 3.3'lük, Almanya'da 2.6'lık büyümeler var. Yüzde 7.4'lük büyüme oldukça önemli bir büyüme olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

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