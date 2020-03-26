TOKİ konut taksitlerini erteledi mi? TOKİ ve Emlak Konut taksit ödemeleri kaç ay ertelendi? 26.03.2020 17:28

"TOKİ ve Emlak Konut taksit ödemeleri kaç ay ertelendi?" sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Ülkemizde görülen koronavirüs salgını sonrasında önlemler alınmaya devam ediyor. Bu bağlamda Bakan Murat Kurum, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." şeklinde konuştu. TOKİ ise daha önce yaptığı açıklama ile konut kuralarının iptal edildiğini duyurmuştu.

"TOKİ taksitleri ertelendi mi?" sorusunun yanıtı TOKİ'den konut alan binlerce vatandaş tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden corona virüs salgını nedeni ile ekonomik açıdan tedbirler alınmaya devam ediliyor. Alınan tedbirlere TOKİ taksit ödemeleri de eklendi. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son dakika açıklamasında bulundu...

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ KAÇ AY ERTELENDİ?

TOKİ taksit ödemeleri 2 ay ertelendi. Bakan Murat Kurum twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."

TOKİ KURALARI ERTELENDİ

TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm kurumların etkin ve koruyucu önlemler aldığı hatırlatıldı.

"Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ertelenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, kura tarihlerinin daha sonra web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği bildirildi.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan "HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ" ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.



TOKİ NEDİR?

TOKİ açılımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığıdır. Kurum 1984 yılında Başbakan Turgut Özal'ın talimatıyla kuruldu. Fakat o dönemde ki mali kaynak yetersizliğinden dolayı yeterli konut hizmeti sağlanamamıştır. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi. Bununla beraber TOKİ doğrudan başbakanlığa bağlandı. Ayrıca konut üretiminin yanında yurt, otel, kütüphane, cami, stadyum, üniversite gibi birçok alanda da hizmet vermektedir. 12 Şubat 2012 yılına kadar 81 ilde 524.698 konut yapılarak sahiplerine teslim edildi. 2023 yılında bu sayının 1 milyon konuta ulaşması hedefleniyor. Ancak TOKİ'den ev alabilmek için bazı şartlar gerekli. Bunlar:

- TC vatandaşı olmak.

- Ev almak istediğiniz bölgede 1 yıldan fazla bir süre oturmuş olmak

- Daha önce TOKİ'den ev almamış olmak

- Üzerinize ait bir mal varlığının bulunmaması

- Aylık net gelirinizin 2600 lirayı geçmemesi

EMLAK KONUT NEDİR?

Uzmanlık alanı konut üretimi olan Emlak Konut GYO, Ankara İmar Ltd. Şti. olarak 1953 yılında kuruldu. 1987 yılında ise Türkiye İnşaat Malzemeleri Ltd. Şti. ile birleşerek Türkiye Emlak Bankası A.Ş. bağlı Ortaklığı İnşaat ve İmar A.Ş. adını aldı.

1990 yılında bakanlar kurulu kararı ile Emlak Konut A.Ş. adı ile çalışma hayatına devam etti. Şirket, 2002 yılında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüşmüştür.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir.

Emlak Konut GYO A.Ş'nin Türkiye'de ana uzmanlığı konut üretimidir. İnşaat sistemleri, tasarım, çevreye duyarlılık ve iş yapım şekilleri, Emlak Konut konut piyasasında uzun yıllardır varlığını sürdürmektedir.

İstanbul'da Ataköy ve Levent bölgesi, Ankara'da Oran ve Elvankent projeleri Emlak Konut'un ilk projeleridir.

Şirketin, ana pay sahibi TOKİ olmakla birlikte hisselerinin yüzde 50'si de halka açık olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, piyasa değeri, gayrimenkul portföyü ve arsa stoku açısından Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı konumundadır.

Şirketin faaliyetleri arasında Türkiye'de arazi satın alarak, orta ve üst-orta gelir grubuna yönelik gayrimenkul geliştirme, geliştirilen gayrimenkullerin pazarlaması ve satışı bulunmaktadır.

Emlak Konut GYO, 2010 yılında ilk, 2013 yılında ise ikinci halka arzını gerçekleştirmiştir. Halka arzları Cumhuriyet tarihinin en büyük 5. halka arzı olarak talep rekoru kırmıştır.

2013 yılı Kasım ayında gerçekleştirilen ikincil halka arzda hisse senetlerine 2,3 kat talep gelmiş ve 20 farklı ülkeden 100'ün üzerinde uluslararası yatırımcı ilgi göstermiştir.