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TOKİ başvurusu ne zaman son - Ne zaman bitiyor? TOKİ’ye başvuracak çiftler dikkat! Başvurularınız geçersiz sayılacak

TOKİ başvurusu ne zaman son - Ne zaman bitiyor? TOKİ’ye başvuracak çiftler dikkat! Başvurularınız geçersiz sayılacak
29.09.2022 01:10

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TOKİ’ye başvuracak çiftler dikkat! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine 5 milyona yakın başvuru var. İlgi çok büyük. Evli çiftler iki ayrı TOKİ başvurusunda bulunabilir mi? sorusu akıllarda yer etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bir bilgilendirme videosuyla ailelerin başvurularına ilişkin "çiftlere" uyarıda bulundu. Çiftlerin tekinin başvurusunu iptal etmesi gerektiğini yoksa ikisininde başvurusunun geçersiz sayılacağını bildirdi. Peki; TOKİ başvurusu ne zaman son - Ne zaman bitiyor? işte detaylar...

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