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Ticaret Bakanı Pekcan: '81 ilde ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz'

Ticaret Bakanı Pekcan: '81 ilde ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz'
12.11.2020 14:00
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Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Pekcan, "81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz" açıklamasında bulundu.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "81 İlde İhracata İlk Adım Programı ile ihracat tabanımızı genişletmek için yeni bir atılım gerçekleştiriyoruz" dedi. Pekcan, "Doğrudan sahaya ve yerele inerek, firma bazında işleyecek bir program olan 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı başlatıyoruz" diye konuştu.

Bakan Pekcan, "Önümüzdeki dönemde 81 ilimizde tamamlayacağımız çalışmalarla şu an 40 ilde 7 bin 277 firma tespit ettik. " dedi

Pekcan, İhracatımızda her geçen gün yerli katma değeri, orta-yüksek teknoloji payını artırmak için çalışıyoruz" sözlerini kullandı

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