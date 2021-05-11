Tediye ne zaman yatacak? Kimler tediye ödemesi alabilir? 4D işçi ikramiyeleri 2021 yılında hangi tarihte ödenecek?

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını açıkladı. Peki kimler tediye ödemesi alabilir? Tediye ödemesi ne kadar? 4D işçi ikramiyeleri 2021 yılında hangi tarihte ödenecek? Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı...

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bilgin, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerine ilave tediyenin ilk taksitinin 29 Ocak'ta ödendiğini anımsattı.

İlave tediyenin ikinci taksitinin Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Bilgin, şu bilgileri verdi:

"700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kamu işçilerinin ikramiyelerini güle güle harcamaları temennisinde bulunan Bakan Bilgin, tüm emekçilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Öte yandan, kamu işçilerinden farklı olarak, yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık 2021'de ödenecek.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 700 binden fazla kamu işçisinin 13 günlük ilave tediye ödemelerinin ikinci taksiti yarın yatırılıyor. Böylece Ramazan Bayramı'na girmeden taşeron işçiler tediyelerini almış olacak.

Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor.

Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALIYOR?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor. Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, Kamu iktisadi teşekkülleri, Genel ve katma bütçeli kurumlar, Özel bütçeli idareler, Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler tediye ödemesinden faydalanabilirler.

TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR?

Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılıyor. 2021 yılında asgari ücretli bir işçinin kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı belirtiliyor.

HACİZ KONULAMIYOR

Bu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Ödemeler yılın tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor.

Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit ocak, haziran, eylül ve aralık aylarında 13'er günlük tediye olarak yapılıyor.