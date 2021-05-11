RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Ekonomi Videoları 26 ayın zirvesinde! Altında yükseliş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimler açıkladı |Canlı altın fiyatları

26 ayın zirvesinde! Altında yükseliş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimler açıkladı |Canlı altın fiyatları

26 ayın zirvesinde! Altında yükseliş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isimler açıkladı |Canlı altın fiyatları
11.05.2021 10:00
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26 ayın zirvesinde! Altında...
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Altının ons maliyeti, dolar endeksinin gerilemesi, Amerika Birleşik Devletlerinin 10 senelik senet faizindeki düşüş ve tarım dışı istihdam bilgisinin temennilerin oldukça altında kalması gibi sebeplerle bu hafta yüzde 3,53 değer kazanarak 26 haftanın en süratli yükselişini kaydoldu. Peki; Altında yükseliş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem altına dair merak edilen soruları yanıtladı. İşte canlı altın fiyatları ve altına dair uzman değerlendirmeleri...


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