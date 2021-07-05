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SSK ve BağKur emekli ve memur temmuz zammı son dakika ne kadar olacak?

SSK ve BağKur emekli ve memur temmuz zammı son dakika ne kadar olacak?
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5 Temmuz 2021 memur ve emekli maaşı zammı son dakika ne kadar oldu? TÜİK'in 2021 senesinin Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yatırılacak ücretlere zam geleceği haberi ile tüm gözler 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü açıklanacak orana çevrildi. Buna göre, ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda meydana gelen enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bilgisine göre; enflasyon Ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisanda yüzde 1.68, mayısta ise 0.89 yükseldi. Peki, SSK ve BağKur emekli ve memur temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...


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