Haberler Ekonomi Videoları Tarım Kredi Kooperatif markette 58 üründe indirim! 1-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ GELDİ! 1 LT Ayçiçek yağı 40.50 TL! | Video

Tarım Kredi Kooperatif markette 58 üründe indirim! 1-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ GELDİ! 1 LT Ayçiçek yağı 40.50 TL! | Video

Tarım Kredi Kooperatif markette 58 üründe indirim! 1-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ GELDİ! 1 LT Ayçiçek yağı 40.50 TL! | Video
03.06.2023 11:24

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 02:16
NATO'dan Ankara'ya kritik...
Ekonomi 02:53
2. el otomobil piyasasında...
Ekonomi 05:01
Yeni asgari ücret ‘zam’anı
Ekonomi 02:00
'Yarısı Bizden' kampanyasında...
Ekonomi 02:07
Altın fiyatları ne kadar...
Ekonomi 04:08
Evde bakım yardımı aylık...
Ekonomi 02:48
Kira artışı sınırlaması devam...
Ekonomi 08:27
NAKİT AVANS ÇEKİMİ...
Ekonomi 08:27
Kredi kartından nakit avans...
Ekonomi 08:27
Kredi kartlarıyla ilgili karar...
Ekonomi 01:49
700 bin EYT’liye aylık
Ekonomi 02:11
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ!

Haziran ayı Tarım Kredi Kooperatif market indirimlerinde yeni liste geldi. Her hafta birbirinden özel ürünleri müşterilerine sunan Kooperatif Marketleri bu hafta da çok hesaplı ve kaliteli ürünleri buluşturuyor. İşte Tarım Kredi 1-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ!

Ekonomi Videoları

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, haziran ayı için özel indirimler sunarak ucuz alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kar amaçlı olmadığını vurgulayarak indirim talimatı verdiği market, haziran ayı için yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Et, süt, tavuk, yumurta ve yağ gibi temel ihtiyaç ürünlerinde haziran ayına özel indirimler uygulanmaktadır. İşte 2023 haziran ayı indirimli ürünler listesi!

Molfix bebek bezi 209.90 TL

Yumuşatıcı - 32.90 TL

Banyo Sabunu - 39.90 TL

Bulaşık makinesi tableti - 47.90 TL

Bulaşık Deterjanı - 47.90 TL

Bulaşık makinesi tableti - 47.90 TL

Yüzey Temizleyici - 13.90 TL

Çamaşır Deterjanı - 88.90 TL

Havlu Kağıt - 95.90 TL

Tuvalet Kağıdı - 139.90 TL

Türk Kahvesi - 15.90 TL

Küp Şeker - 24.90 TL

Kooperatif Marketleri az önce 58 üründe indirim başlattı! Tarım Kredi 1-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ GELDİ! 1 LT Ayçiçek yağı 40.50 TL! 16 rulo Tuvalet kağıdı 90 TL...

SON DAKİKA