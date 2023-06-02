Kooperatif Marketleri az önce 58 üründe indirim başlattı! Tarım Kredi 1-15 Haziran 2023 FİYAT LİSTESİ GELDİ! 1 LT Ayçiçek yağı 40.50 TL! 16 rulo Tuvalet kağıdı 90 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, haziran ayı için özel indirimler sunarak ucuz alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kar amaçlı olmadığını vurgulayarak indirim talimatı verdiği market, haziran ayı için yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesabından duyurdu. Et, süt, tavuk, yumurta ve yağ gibi temel ihtiyaç ürünlerinde haziran ayına özel indirimler uygulanmaktadır. İşte 2023 haziran ayı indirimli ürünler listesi!