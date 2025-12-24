İşte asgari ücretin etkilediği kalemler

2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret açıklandı ve net tutar 28 bin 75 lira olarak belirlendi; A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, zammın yüzde 27 oranında gerçekleştiğini ifade ederken, yapılan artışın işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı, stajyer ve çırak maaşları ile Genel Sağlık Sigortası primleri dahil birçok kalemi doğrudan etkilediğini, düzenlemenin enflasyonla mücadele hedefleri gözetilerek hazırlandığını ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni rakamların ekonomi üzerindeki yansımalarının yakından takip edileceğini söyledi.