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Start veriliyor! Asgari ücrette sıcak gelişme: Bakan Bilgin TİSK ve Türk-İş ile perşembe günü görüşecek

Start veriliyor! Asgari ücrette sıcak gelişme: Bakan Bilgin TİSK ve Türk-İş ile perşembe günü görüşecek
29.11.2022 12:39

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Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akkol ile görüşecek.

Ekonomi Videoları

Son dakika haberi... Asgari ücret maratonu başlıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun cevabını merak ederken asgari ücret ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Asgari ücrete yapılacak zam görüşmeleri ile ilgili takvimin belirleneceği tarih açıklandı.

Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret görüşmeleri" ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM MARATONU BAŞLIYOR
Bakan Bilgin, 1 Aralık Perşembe günü TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşeceğini duyurdu. Asgari ücret maratonunun başlayacağı takvimi belirlemek yapılacak görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Bilgin, "Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz" dedi.

Yapılacak ilk toplantıda tarafların talep ve beklentileri masaya getirilirken ikinci ve üçüncü toplantıların da tarihi belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM'deki bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." dedi.

ASGARİ ÜCRET 2023 TAHMİNLERİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Halen 5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız" cevabını verdi.

Konuyla ilgili enflasyon oranları önemli rol oynayacak. 6 aylık enflasyon verisinde ilk 4 ay geride kaldı. Yakın zamanda kasım ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. 6 aylık veri kesinleştiğinde hesaplar net olarak ortaya çıkacak. Ancak ocak zammı ile emekli, memur maaşları ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor

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