Son dakika Enflasyon! TÜİK TEFE TÜFE son dakika enflasyon oranları açıklandı!

2021 Haziran enflasyon oranı son dakika! Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranlarını belirleyecek enflasyon rakamları için geri sayım bitti. Ekonomi gündeminde kritik bir öneme sahip olan enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanıyor. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Peki, Haziran ayı TÜİK 2021 son dakika enflasyon oranı ne kadar oldu? İşte milyonların beklediği haberin detayları!

Haziran ayı enflasyon oranı için beklenen gün geldi. Vatandaşlar tarafından TÜİK aracılığıyle her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeler merak edilip araştırılıyor. Bu rakamların belli olmasının ardından milyonlarca kişinin maaşlarına yapılacak zam tutarı da netleşmiş oldu. Peki, TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son dakika haberinin detayları!

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 arttı.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLMUŞTU?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,03, en yüksek yüzde 2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış göstermişti.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2021

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,59, aylık %0,89 arttı



TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,13 artış gerçekleşti.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI: KİM, NE ALACAK?

MEMURA EN AZ 4.299 TL:

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 liraya çıkacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 584,21 lira alacak.

EMEKLİYE EN AZ 1.854 TL:

En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605, memurda 3 bin 252 liraya yükselecek.

ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.