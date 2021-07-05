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Son dakika Emekli ve Memur maaşı ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş alacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Son dakika Emekli ve Memur maaşı ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş alacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
05.07.2021 10:26 - Son Güncelleme: 05.07.2021 10:38
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Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı. TÜİK'in 2021 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının hemen ardından gözler emekli ve memurlara zam geleceği haberine çevrildi. 13 milyona yakın SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Peki, SSK ve BağKur emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? İşte, 2021 temmuz emekli ve memur zammı ile ilgi detaylı bilgiler!


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