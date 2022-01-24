Memur emeklisi maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Ocak ayı memur ve emekli zam farkları hangi tarihte hesaplarda olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle takip ettiği konular arasında zamlı maaş tutarları yer alıyor. 2022 zam farklarının maaşlarına ne zaman yansıyacağını merak eden vatandaşların araştırdığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

EMEKLİ ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi.

Maaş farkı SSK emeklilerine 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Ocak'ta yatırılacak.

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

SEYYANEN ZAM NEDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Memurlar ve memur emeklileri için 2.5 puanlık artış diğer emekliler için ise 2.500 TL taban maaş için yapılacak seyyanen artış bu ödemelerin içinde olmayacak. Daha sonra bu ilave artışlar maaşlara eklenecek. Burada bir hak kaybı olmayacak.

Emekliler ve çalışanlar tarafından merak edilen seyyanen zam, tüm çalışanlara ya da emeklilere eşit zam yapılması demektir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit şekilde zam yapılmasıdır.

Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı oranlarda zam almaktadır. Seyyanen zam uygulamasında ise maaş belirleyici unsur olmaktan çıkmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memur maaşlarıyla ilgili, ''Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık.'' şeklinde konuştu.