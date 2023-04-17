RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Ekonomi Videoları SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı?

SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı?

SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı?
17.04.2023 09:24 - Son Güncelleme: 17.04.2023 09:27

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'liler için beklenen gün geldi. Yapılan son zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Bayram ikramiyeleri de 2023 yılı itibariyle 2 bin TL olarak verilmeye başlanacak. Ramazan Bayramı öncesi çifte ödeme milyonlarca emekliyi sevindirecek. Emekilik hakkı elde etmiş tüm emekliler bu yıl Ramazan Bayramı gelmeden maaşlarını ceplerine koyacak. Emekli maaşı ile bayram ikramiyesi toplamında emekliler bu yıl en az 9500 TL para almış olacak. Peki Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 14 Nisan SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

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