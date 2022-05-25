SSK, Bağkur, emekli, memur %41 zamlı aylıklar için kum saati doluyor! 625 TL'den 9.517 TL'ye kadar yeni maaş listesi! Hesapladık!

Emekli memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında emekli memurun yanı sıra geniş kesim bu zamdan etkilenecek. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu Piyasa Katılımcıları Anketi'nden Temmuz zammı için rakamlar geldi. Enflasyon tahminine göre, memurların ve memur emeklilerinin artışı 40.5'i, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 41'i bulan artış meydana gelecek.Hem emekli hem de memur için yeni maaşları tek tek hesapladık. Peki, emekli memur temmuzda kaç TL zam alacak? Haberimizi okumaya devam edin, yeni maaşınızı öğrenin!

Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden Temmuz zammı için ipucu çıktı. Enflasyon tahminine göre, memurların ve memur emeklilerinin artışı yüzde 40.5'i, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 41'i bulacak. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı...Milyonlarca memurun, emeklinin gözü Temmuz zammında. Temmuz'da; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 31.71 çıktı. Gözler kesin oran için Mayıs ve Haziran enflasyonuna çevrildi.Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ise ipucu verdi.Ankette Mayıs enflasyonu yüzde 3.97, Haziran enflasyonu yüzde 2.97 olarak tahmin edildi.

YÜZDE 33.5 ENFLASYON FARKI

Yani ilk 6 aylık enflasyon yüzde 41 olarak gerçekleşecek.Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta maaşları yüzde 25.47 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da 41 zam alabilecek.İlave iyileştirme ile Ocak zamları yüzde 30.95'e çıkan memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 7'lik artışa ilaveten yüzde 33.5 fark verilecek.Böylece memurların ve memur emeklilerinin zammı yüzde 40.5 olacak.NASIL YANSIYACAK?

Tahmin tutarsa en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 32 liraya yükselecek.En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 6 bin 27, esnafta 2 bin 948 liradan 4 bin 157, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 642 liraya çıkacak.

Ocak'ta en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya çıkmış, taban aylık düzenlemesiyle 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

Temmuz'da bu maaşlar enflasyon tahminine göre Bağ-Kur tarımda 3 bin 303, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 878 liraya yükselecek.

GÖZLER EK İYİLEŞTİRMEDE

Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 4 Temmuz'da öğrenecek.Ayrıca Ocak ayındaki gibi SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde taban aylıkların daha da yükseltilmesi, memurlara ve memur emeklilerine ise refah payı verilmesi bekleniyor.Taban aylıkların 3 bin lirayı aşacağı, 3 bin 500-4 bin lira aralığına yükseleceği tahminleri var.

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

MEMUR EMEKLİLERİ

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YENİ AYLIK

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YENİ AYLIK

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YENİ AYLIK

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YENİ AYLIK

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YENİ AYLIK

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YENİ AYLIK