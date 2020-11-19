Faizsiz konut almak isteyenlere müjde! BDDK'ya talimat verildi, kanun teklifi geliyor! ‘Faizsiz eve’ devlet güvencesi...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, faizsiz konut edindirme sistemine ilişkin yasa hazırlıklarının bitme aşamasına geldiğini açıkladı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Elvan, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanımızdan süratle bir çalışma yapılıp bakanlığımızla paylaşılmasını istedik. Sektörü disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Teknik düzeyde bitirme aşamasına gelindi. Eğer böyle bir kanun teklifi verilmesi hususu benimsenirse, biz adım atmak arzusundayız" dedi. Yasal düzenlemeyle birlikte hem katılımcılar hem de sistem güvence altına alınacak.

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