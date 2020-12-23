2021 kredi ve burs ödeme miktarları ne kadar? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl lisans öğrencilerine 650 TL, lisans öğrencilerine 1300 TL, doktora öğrencilerine 1950 TL burs/ kredi ödeneceğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında öğrencilere verilen kredi ve burs miktarlarını artırdıklarını açıkladı. Erdoğan, 500 lira olan lisans burslarının 650 lira olacağını açıkladı. Yüksek lisans bin 100 liradan bin 300 liraya, doktora bursları da bin 950 liraya çıkarıldı.

Erdoğan, "Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, Yüksek Lisans'a 1100 TL, Doktora'da 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL'yi buldu" bilgisini verdi.