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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı "aşı" açıklaması

24.03.2020 17:53

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır" dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsünün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, bilim dünyamızın Kovid-19'a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır." ifadesini kullandı.

BAKANLIĞIMIZIN AŞI ENSTİTÜSÜ, bilim dünyamızın COVID-19'a karşı AŞI GELİŞTİRMESİ İÇİN harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız FON oluşturmaya hazır. pic.twitter.com/LMWeKJsgZD

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020

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