Son dakika haberine göre emekli ve memura yapılan zam oranı %30'a çıkarıldı. Peki, Öğretmen ve polis maaşları kaç TL oldu 2023? Ocak ayı öğretmen ve polis maaş zammı ne kadar? İşte hesaplamalar...

ÖĞRETMEN VE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 15.810,00

Yüzde 30 zamlı: 20.873,80

Polis memuru 8/1

Mevcut: 13.747,00

Yüzde 30 zamlı: 17.871,1

REFAH PAYI YÜKSELDİ



Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklendi. Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanan yüzde 25'lik zam oranı, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda yüzde 30 olarak revize edildi. Erdoğan devletin tüm imkanlarının memur ve emekliler için seferber edildiğini belirterek, zam oranının yükseltildiğini açıkladı.

MEMURA EN AZ 11.836 TL



Ortaya çıkan yüzde 25 zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 11 bin 836 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükselecek.

EK GÖSTERGE ARTIŞI DA VAR



Bu ay ayrıca memurların ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girecek. Düzenleme en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek. 15 Ocak'tan itibaren emekli olanlar ikramiye artışından yararlanacak. Ek gösterge düzenlemesinin emekli aylıklarında yapacağı artış, mevcut emeklilere de yansıyacak.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?



Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde hesaplarında görecek. Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor. Bu ayki ödemeler enflasyon verileri beklendiğinden zam yansıtılmadan yapılıyor. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte emeklilerin hesaplarına yatırılacak.