Son dakika: Merkez Bankası'ndan koronavirüs hamlesi! Faiz oranları düşürüldü | Merkez Bankası 17 Mart 2020 faiz kararı 17.03.2020 14:23

Son dakika haberine göre Merkez Bankası 19 Mart 2020'de yapılması planlanan PPK toplantısını, koronavirüsün ekonomik ve finansal etkileri nedeniyle bugüne aldı. Toplantının ardından açıklama yapan Merkez Bankası faizlerin 100 baz puan düşürüldüğünü açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün toplandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır." ifadeleri kullanıldı.