İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İllere göre benzin fiyatları! 17.03.2020 14:54

Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? İllere göre benzin fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle benzine son günlerde toplam 3. indirim olacak. Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatları ne kadar oldu? İllere göre benzin fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar? 17 Mart gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde yeni bir indirim yaşanacak. Benzine geçen hafta gelen art arda indirimlerin ardından fiyatları motorinden düşük olacak. Petrol fiyatlarının düşmesi sonrası benzin fiyatlarında toplam üçüncü kez indirim olacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI!

11 Mart'da motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

11 Mart'ta yapılan ilk büyük indirimle Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,13 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya düşmüştü.

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günügerçekleşti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

İndirimle, Ankara'da 6 lira 13 kuruş olan benzinin litresi, 5 lira 62 kuruş, İstanbul'da 6 lira 4 kuruştan 5 lira 53 kuruş, İzmir'de 6 lira14 kuruş olan benzinin litresinin 5 lira 63 kuruş olmuştu.

SON 4 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Brent petrolün varili yüzde 10,3 değer kaybederek, 30,8 dolarla son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 2018'de 71,19 dolarken, 2019'da bu rakam yüzde 9,6 azalarak 64,37 dolara gerilemişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) indirimine rağmen piyasalarda koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Suudi Arabistan arasındaki üretim savaşları nedeniyle oluşan olumsuz beklentiler, petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdürmesine neden oluyor.

Dünyanın en büyük petrol tedarikçilerinden, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun net karı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 azalarak 88,2 milyar dolara kadar geriledi.

Şirketin 2019 yılı finansal bilançosuna göre, Saudi Aramco, 2018'de 111,1 milyar dolar net kar elde etmişti. Net kardaki azalışta, ham petrol fiyatlarında yıldan yıla görülen düşüş etkili oldu.