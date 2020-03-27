Son dakika: Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması! 27.03.2020 11:29

Koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi tedbirler alınacağını duyuran Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, “Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için Bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Covid-19 salgınının ekonomiyi etkilediğine dikkat çekerek, finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için tüm araçların 'güçlü şekilde' kullanılacağını vurguladı.

Uysal'ın Covid-19 salgınının Türkiye ve dünya ekonomisine etkilerine ilişkin Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) telekonferansında yaptığı açıklama Merkez Bankası'nın Twitter hesabında yayımlandı:

"Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesi amacıyla tedbirler aldık. Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için Bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır."